Молодой вор и грабитель пытался устроить дезорганизацию в СИЗО в Саратове

В Кировском районе Саратова осудили 22-летнего молодого человека. Его признали виновным в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, состоящая в применении насилия, не опасного для жизни в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.

- Вечером 5 мая 2020 года в одном из корпусов ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области парень, арестованный за грабеж и кражи, во время режимных мероприятий стал материться на сотрудника учреждения. Также злоумышленник начал угрожать инспектору и не менее четырех раз ударил его по груди, сорвал с формы видеорегистратор, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Свою вину молодой преступник так и не признал. Однако несмотря на это ему вынесли приговор — два года в колонии строгого режима.

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