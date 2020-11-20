В Саратовской области за сутки выявлено еще 238 заражений коронавирусом

В Саратовской области выявлено еще 238 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество инфицированных на 20 ноября составляет 24 707, а выздоровевших — 18 722. За сутки вылечились 523 пациента.

Больше всего новых случаев в Саратове — 137, Энгельсском районе — 17, Балаковском — 14, Петровском — шесть. Еще в 23 районах — по пять и менее заражений за сутки.

Основная часть заболевших за сутки подхватили коронавирус контактным путем, у остальных источник заражения неизвестен.

При этом у 184 выявленных инфицированных за сутки COVID-19 протекает с пневмонией, у 34 — с признаками ОРВИ, у 20 — бессимптомно.

За сутки коронавирус диагностировали у 12 детей младше 14 лет, у пяти в возрасте 15–17 лет и у 103 людей старше 60 лет.

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