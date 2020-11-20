В ГУ МВД по Саратовской области пока не подтверждают уход Николая Трифонова

Николай Трифонов
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В ГУ МВД не подтвердили, но и не опровергли информацию об уходе со своего поста начальника ГУ МВД Николая Трифонова.
Руководитель пресс-службы главка Анастасия Захарова сказала корреспонденту «КП-Саратов», что не может подтвердить информацию о том, что начальник ГУ МВД по Саратовской области Трифонов написал рапорт об увольнении.
- Решение о назначении руководителя регионального ГУ МВД и об отставке с этой должности принимает президент России. Пока соответствующего указа не опубликовано, — уточнила Захарова.
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