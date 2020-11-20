До вечера 20 ноября отключена вода на пяти улицах в Саратове

В ООО «КВС» сообщили, что до вечера 20 ноября приостанавливают водоснабжение домов на нескольких улицах.

Чтобы провести сварочные работы на водопроводе по улице Островского, 7а, понадобилось отключение воды на улице Островского, Крылова, Панфилова (нечетная сторона от улицы Островского до Крылова).

Кроме того, меняют оборудование на улице Лунная, 46. Здесь также изменены параметры водоснабжения абонентов улицы Лунная, 41 (а, б, в, г)–46,Одесская, 3Б, 3д, 7а.

Отключения продлятся ориентировочно до 18:00.