В Саратов пришли 256,7 млн рублей на скоростной трамвай

Депутат Госдумы Николай Панков в своем Телеграм-канале "Пара слов" сообщил о перечислении в Саратовскую область четверти миллиарда рублей на проект скоростного трамвая.

- Комиссия по межбюджетным отношениям Госдумы согласовала выделение денежных средств в объёме 256,7 млн. рублей на проект скоростного трамвая в Саратове. Деньги уже направлены в регион, - сообщил Панков.

По его словам, остальные 73,3 млн. рублей поступят в ближайшие недели следующим траншем.

- Вячеслав Володин держит проект реализации скоростного трамвая на личном контроле. Многие регионы боролись за этот проект. Его реализация даст большой прорыв совершенно новым передовым и безопасным технологиям городского транспорта, - уверен Панков.