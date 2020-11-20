В Саратове возбуждено уголовное дело о возможном убийстве Александра Логинова

Александр Логинов пропал в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователи ищут без вести пропавшего 65-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, Александр Логинов ушел из дома на 6-м Динамовском проезде Саратова утром 23 мая 2020 года.

Мужчину с того дня больше не видели. Родственники несколько дней ждали его возвращения, а 30 мая сестра Логинова обратилась в полицию.

Правоохранители проверили круг общения мужчины, его возможные маршруты, но результатов это не дало. Так как гражданин не собирался никуда уезжать, то прорабатывается версия, что в отношении него могло быть совершено преступление. Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве.

Приметы Александра Логинова: на вид 65-70 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы темные, вьющиеся, глаза карие.

Был одет: пиджак черного цвета, трико темного цвета с белой полосой, полуботинки черного цвета с овальными носами, черные носки, черная кепка.

Особые приметы: на среднем пальце правой руки отсутствует часть третьей фаланги.

Лиц, кому что-либо известно о месте нахождения Александра Логинова, либо об обстоятельствах его исчезновения, просим обратиться в следственный отдел по Заводскому району по адресу: Саратов, улица Чапаева, 68/70, либо по телефонам 8 (845-2) 74-15-38, 8-987-375-25-81.

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