В Аткарске двух подозреваемых в похищении человека отправили под домашний арест

Мужчины сознались и были отправлены под домашний арест Фото: СУ СКР по Саратовской области

Двух жителей Аткарска Саратовской области отправили под домашний арест.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 30 и 32-летних мужчин подозревают в похищении человека.

Напомним, по версии следствия, 16 ноября они затолкали в машину своего приятеля в Саратове привезли его в село под Аткарском и там заперли в погребе. Таким способом они надеялись получить с него долг за ту материальную помощь, которая была оказана ему и его девушке, пока он отбывал срок.

Мужчина сумел сбежать и сообщил в полицию. Подозреваемые были задержаны и во всем сознались.

Уголовное дело возбуждено по факту похищения человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

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