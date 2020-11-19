Дети нашли вмерзший в лед труп на реке Еруслан

Тело мужчины вмерзло в лед на реке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Краснокутском районе Саратовской области обнаружен труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело найдено в реке Еруслан у села Логиновка.

По предварительной версии, днем 19 ноября труп увидели гуляющие возле реки дети. Тело вмерзло в лед.

Труп увидели гулявшие рядом с рекой дети Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место выехали сотрудники полиции и областной службы спасения. Для извлечения трупа потребовалось специальное снаряжение.

Специалисты осмотрели тело. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Предполагается, что это может быть 26-летний местный житель, который объявлен без вести пропавшим 17 ноября.

Начата проверка, устанавливаются точные обстоятельства гибели. По итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.