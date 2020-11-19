Дети нашли вмерзший в лед труп на реке Еруслан

Тело мужчины вмерзло в лед на реке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Краснокутском районе Саратовской области обнаружен труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело найдено в реке Еруслан у села Логиновка.
По предварительной версии, днем 19 ноября труп увидели гуляющие возле реки дети. Тело вмерзло в лед.
Труп увидели гулявшие рядом с рекой дети
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На место выехали сотрудники полиции и областной службы спасения. Для извлечения трупа потребовалось специальное снаряжение.
Специалисты осмотрели тело. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Предполагается, что это может быть 26-летний местный житель, который объявлен без вести пропавшим 17 ноября.
Начата проверка, устанавливаются точные обстоятельства гибели. По итогам будет принято процессуальное решение.
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