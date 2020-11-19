В Саратове увольняется одна из заместителей мэра Исаева

Заместитель главы администрации Саратова по строительству Ирина Солошенко увольняется.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, завтра у нее последний рабочий день.

Напомним, Солошенко назначили на эту должность в июне 2019 года. Ранее она трудилась замдиректора по капстроительству одного из муниципальных учреждений.

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