Саратовскую область похвалили в правительстве РФ за ремонт дорог

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Саратовская область отмечена в числе лучших по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Об этом стало известно вечером 19 ноября по итогам селекторного совещания вице-премьера Марата Хуснуллина с главами регионов.

Регион награжден за внедрение новых и наилучших технологий в 2020 году.

Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Хуснуллин на совещании с главами регионов, в котором в онлайн-режиме принял участие Валерий Радаев.

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