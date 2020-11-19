Депутаты предварительно одобрили изменения в бюджете Саратовской области

Общий объем доходов бюджета Саратовской области на 2021 год увеличен на 29,9 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и составят 110,7 млрд рублей. Расходы также выросли на аналогичную сумму и составят 121 млрд рублей. Дыра в бюджете области, т.е. дефицит на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составляет 10,4 млрд рублей.

Окончательное решение по этим цифрам депутаты областной думы примут на заседании парламента, а сегодня, 19 ноября, они были утверждены на заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Основными доходами областного бюджета остаются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, в совокупности формирующие Больше 70% доходов поступит от налогов на прибыль организаций, их имущество, с доходов физических лиц.

В пояснениях к проекту бюджета сказано, что ранее уже проведено сокращение расходов и дальше уже сокращать нечего, чтобы не допустить «нарушения функционирования бюджетной сети».

На весь трехлетний период удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов областного бюджета составляет более 67%.

В бюджете сохранено повышение зарплат бюджетников, на уровне 2020 года.

Социальные выплаты рассчитаны с ежегодной индексацией с 1 декабря в 2021-2023 годах на прогнозный уровень инфляции, а также с учетом роста тарифов.