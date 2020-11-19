В школу под Саратовом поступили протухшие почти на месяц яйца

В Саратовской области выявили случай поставки продуктов с истекшим сроком годности.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре, это было установлено в ходе анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий».

Ветеринарный врач Калининской станции оформил вчера, 18 ноября, бумаги на 60 яиц из МУП «Колхозный рынок». Их срок годности истек 26 октября. После этого протухшие яйца направили в школу села Шклово. Там продукцию приняли, но после утилизировали.

На ветеринара и должностных лиц школы возбудили административное дело.

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