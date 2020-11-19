В Саратовской области восстанавливают объемы диспансеризации

В Саратовской области в плановом режиме начнут работать медучреждения, оказывающие бесплатные услуги по диспансеризации и профилактическим осмотрам граждан, деятельность которых была приостановлена в связи с коронавирусной инфекцией на длительное время в подавляющей части регионов.

Жители региона снова смогут провериться на наличие хронических неинфекционных заболеваний. Граждане от 18 до 39 лет разрешается проходить диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно в поликлинике по месту жительства.

Процедура диспансеризации имеет свои особенности — только при выявлении заболевания на первичном осмотре человека направляют за рекомендациями по лечению к узким специалистам.

Ежегодно диспансеризация претерпевает изменения, министерство здравоохранения постоянно совершенствует процедуру — на данный момент осуществляется национальный проект «Здравоохранение», направленный на обеспечение информационного сопровождения пациентов сотрудниками страховых медучреждений. Благодаря этому проекту, инициированному в масштабах страны президентом Владимиром Путиным, пациенты получают персональные оповещения о группе своего здоровья, а также рекомендации по лечению выявленных заболеваний.