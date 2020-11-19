Цены в государственной аптеке Саратова могут оказаться выше, чем в частных

Цены на лекарства в первой государственной аптеке Саратова впечатлили жителей

В Саратове уже несколько дней работает государственная аптека. Она была открыта 17 ноября в здании на пересечении улиц Железнодорожная и Слонова.

Было анонсировано, что работать она будет с государственным поставщиком лекарств — Саратовским аптечным складом. Это обозначает минимальные торговые наценки на препараты.

Жители, впрочем, заметили, что ряд лекарств там стоят дороже (иногда существенно), чем в коммерческих аптеках.

- Ринофлоимуцил 422 рубля? Таких цен даже в дорогих аптеках Москвы нет, — пишут жители в соцсетях.

Цена на Ринофлоимуцил удивила саратовцев

Во время брифинга в Минздраве журналисты «КП-Саратов» поинтересовались этим вопросом. Заместитель министра Денис Грайфер заметил, что аптечная надбавка действительно там минимальная, а вот оптовые и розничные надбавки могут меняться в зависимости от поставщика.

Например, коммерческие аптеки могут торговать лекарствами, которые были закуплены по более низким ценам.

На брифинге было подчеркнуто, что целью государственной аптеки является не зарабатывание денег, а контроль за лекарственным обеспечением граждан и наличие широкого ассортимента.

Граждане начали сравнивать цены с коммерческими аптеками

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