В ДТП на улице Ленина погиб 8-летний ребенок

ДТП в Аткарске стало смертельным для ребенка Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 19 ноября в Аткарске после ДТП скончался 8-летний ребенок.

Авария произошла в 13.50 на улице Ленина удома №120.

42-летняя женщина за рулем NISSAN ALMERA при повороте столкнулась с ВАЗ-2106, которым управлял 36-летний мужчина. На заднем сидении "шестерки" находился 8-летний мальчик, он не был пристегнут, детского удерживающего кресла в машине также не было.

Он был госпитализирован в больницу Аткарска, но от полученных травм скончался.

Обстоятельства столкновения выясняются.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

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