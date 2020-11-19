Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 19 ноября

В телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области опубликовали список лекарств в наличии в аптеках.
Данные на 19 ноября предоставили поставщики препаратов.
В списках есть наименования лекарств, адреса аптек и количество упаковок медикаментов. Указаны антибиотики, противовирусные, лидокаин.
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