Компания Саратовской области может начать поставки медицинского кислорода

Предприятие Балаковского района может получить лицензию на производство медицинского кислорода.

Об этом на круглом столе в «КП-Саратов» 19 ноября заявил Александр Изтлеуов, начальник управления химической, мебельной, легкой промышленности и промышленного производства строительных материалов министерства промышленности и энергетики области.

Сейчас организация производит кислород, который вполне отвечает требованиям по показателям чистоты. Однако он пока не сертифицирован как медицинский и фармакопейный.

- Сейчас ведется активная работа, чтобы этот кислород сертифицировать и можно было его передавать медучреждениям, — отметил Александр Изтлеутов.

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