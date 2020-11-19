В Саратове отключили воду на Антонова и Лебедева-Кумача

В Саратове сегодня, 19 ноября, отключили воду на трех улицах Ленинского района.
- Параметры подачи снижены на нечетной стороне улицы Лебедева-Кумача, 57–65, на Антонова, 7, 7а, 9, 9а и 3-м проезде Строителей, 2–8, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Водоснабжение возобновится ориентировочно в 06:00 завтра, 20 ноября.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.