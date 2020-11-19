Умер глава АТСЖ Ленинского района Игорь Гродополов

В Саратове скончался Игорь Гродополов.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на неназванные источники.
Игорь Гродополов умер в возрасте 48 лет после болезни. Ранее он возглавлял скандально известную АТСЖ Ленинского района (ныне УК «Сфера»), был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Также он руководил администрацией Ленинского района Саратова.
В УК «Сфера» комментировать информацию отказались.
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