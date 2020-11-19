Умер глава АТСЖ Ленинского района Игорь Гродополов

В Саратове скончался Игорь Гродополов.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на неназванные источники.

Игорь Гродополов умер в возрасте 48 лет после болезни. Ранее он возглавлял скандально известную АТСЖ Ленинского района (ныне УК «Сфера»), был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Также он руководил администрацией Ленинского района Саратова.

В УК «Сфера» комментировать информацию отказались.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.