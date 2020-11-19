Отменят ли новогодние корпоративы в Саратове: Роспотребнадзор намекнул, стоит ли бронировать места на праздники

Надежда Матвеева

Роспотребнадзор сейчас работает над рекомендациями по поводу новогодних праздников. Об этом сообщила в ходе брифинга 19 ноября замруководителя Роспотребнадзора в Саратовской области Надежда Матвеева. У нее поинтересовались, не получится ли так, что сейчас оплаченные уже новогодние корпоративы будут запрещены за несколько дней перед праздниками.

- Сейчас именно этому вопросу уделяется повышенное внимание. Оцениваем все риски и готовим предложения в правительство области. Говорить преждевременно пока о них. Выскажу личное мнение — в условиях распространения коронавируса и ОРВИ корпоративы небезопасны. Подумать надо о своем здоровье, — сказала Матвеева.