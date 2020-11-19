Решивший объехать аварию в Саратове автобус №53 врезался в Peugeot

Сегодня днем, 19 ноября, на перекрестке улиц Кутякова и Пугачева в Саратове случилось две аварии.

- По предварительным данным, в 12:30 столкнулись Hyundai и Mitsubishi. После этого в 14:20 водитель автобуса №53 решил объехать место ДТП и врезался в припаркованный Peugeot, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В авариях никто не пострадал.

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