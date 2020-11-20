На Саратовскую область опустится туман с порывистым ветром

В Саратовской области сегодня, 20 ноября, ожидается переменная облачность без осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Температура максимум поднимется до -2…-7 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Ветер подует со скоростью 4–9 м/с и порывами днем до 13 м/с южного направления.

В 2019 году 20 ноября, по прогнозам метеорологов, был мокрый снег, гололедица и туман.

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