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Саратовцы негодуют из-за обшивки панелями двух зданий в центре Саратова

Подобная работа ведется на улицах Северная и Шевченко
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Здание на Северной, 4 обшивают алюкобондом. Фото Анны Мушта

Здание на Северной, 4 обшивают алюкобондом. Фото Анны Мушта

В центре Саратова два здания собираются обшить материалами, которые скроют фасады.

Речь идет о Северной, 4 и доме на улице Шевченко.

В первом случае здание в Волжском районе обшивают алюкобондом, что, конечно, портит первозданный вид. Предполагается, что в доме будет располагаться один из магазинов известной торговой сети.

Во втором случае аналогичная работа ведется на улице Шевченко.

Пользователь Александр Ванин отметил в группе «Архнадзор Саратов» соцсети Facebook, что кто-то решил «испортить алюкобондом (или профнастилом?) дореволюционный особнячок».

Дом на улице Шевченко. Фото Александра Ванина из группы «Архнадзор Саратов»

Дом на улице Шевченко. Фото Александра Ванина из группы «Архнадзор Саратов»

Анна Мушта также задается вопросом, кто остановит вандализм в Саратове.

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