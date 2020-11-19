Саратовцы негодуют из-за обшивки панелями двух зданий в центре Саратова

Здание на Северной, 4 обшивают алюкобондом. Фото Анны Мушта
В центре Саратова два здания собираются обшить материалами, которые скроют фасады.
Речь идет о Северной, 4 и доме на улице Шевченко.
В первом случае здание в Волжском районе обшивают алюкобондом, что, конечно, портит первозданный вид. Предполагается, что в доме будет располагаться один из магазинов известной торговой сети.
Во втором случае аналогичная работа ведется на улице Шевченко.
Пользователь Александр Ванин отметил в группе «Архнадзор Саратов» соцсети Facebook, что кто-то решил «испортить алюкобондом (или профнастилом?) дореволюционный особнячок».
Дом на улице Шевченко. Фото Александра Ванина из группы «Архнадзор Саратов»
Анна Мушта также задается вопросом, кто остановит вандализм в Саратове.
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