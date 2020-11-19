Полиция в Саратовской области три месяца искала похитившего мобильник пассажирки таксиста

В Вольском районе Саратовской области полиция раскрыла кражу мобильника.
- Утром 23 августа к правоохранителям обратилась 35-летняя жительница села Богатое. Поздним вечером 20 августа она забыла свой телефон Honor 9X Premium в такси, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
Полиция возбудила дело и 18 ноября задержала 23-летнего таксиста из Балакова. Он признался в краже. У него изъяли смартфон и вручили подписку о невыезде.
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