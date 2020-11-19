Коронавирусом в Саратовской области женщины болеют значительно чаще мужчин

В Саратовской области среди больных коронавирусом мужчин только 38,6% - большинство больных – женщины.

От иных патологий с начала пандемии на утро 19 ноября умерли 669 пациентов с коронавирусом, от коронавируса непосредственно 197 человек.

За минувшие стуки скончались еще два пациента. 71-летний мужчина был госпитализирован скорой в ковидный госпиталь на 8 день после болезни в крайне тяжелом состоянии. Сразу был доставлен в реанимацию, помещен на ИВЛ. Из сопутствующих патологий у него была болезнь сердечно-сосудистой системы и нарушение обмена веществ.

Женщина 69 лет была госпитализирована на 7 день заболевания, доставлена в реанимацию, все семь дней она была на ИВЛ. У нее также было несколько сопуствующих заболеваний.

Как рассказал замминистра здравоохранения Денис Графер на брифинге 19 ноября, в стационарах сегодня 3638 человек, из них с коронавирусом – 2169, с пневмонией – 3508.

На кислородной поддержке сейчас 772 человека, на ИВЛ – 228. На дому лечатся амбулаторно – 3225, из них лекарства на дому получили 5118 человек.

Всего коронавирусных коек сегодня 4193, увеличение произошло за счет балаковской больницы, из них с кислородом – 2145.

Свободных коек на сегодняшний день, 19 ноября, - 555, это составляет 13,2% от общего их количества.

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