Коронавирусом в Саратовской области женщины болеют значительно чаще мужчин

В Саратовской области среди больных коронавирусом мужчин только 38,6% - большинство больных – женщины.
От иных патологий с начала пандемии на утро 19 ноября умерли 669 пациентов с коронавирусом, от коронавируса непосредственно 197 человек.
За минувшие стуки скончались еще два пациента. 71-летний мужчина был госпитализирован скорой в ковидный госпиталь на 8 день после болезни в крайне тяжелом состоянии. Сразу был доставлен в реанимацию, помещен на ИВЛ. Из сопутствующих патологий у него была болезнь сердечно-сосудистой системы и нарушение обмена веществ.
Женщина 69 лет была госпитализирована на 7 день заболевания, доставлена в реанимацию, все семь дней она была на ИВЛ. У нее также было несколько сопуствующих заболеваний.
Как рассказал замминистра здравоохранения Денис Графер на брифинге 19 ноября, в стационарах сегодня 3638 человек, из них с коронавирусом – 2169, с пневмонией – 3508.
На кислородной поддержке сейчас 772 человека, на ИВЛ – 228. На дому лечатся амбулаторно – 3225, из них лекарства на дому получили 5118 человек.
Всего коронавирусных коек сегодня 4193, увеличение произошло за счет балаковской больницы, из них с кислородом – 2145.
Свободных коек на сегодняшний день, 19 ноября, - 555, это составляет 13,2% от общего их количества.
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