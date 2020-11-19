За два дня в Саратове остановили десять машин с детьми не в автокреслах

Госавтоинспекция Саратова подвела итоги операции «Пристегнись».

- За 17 и 18 ноября инспекторы выявили 79 водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. Также десять протоколов было составлено за то, что детей перевозили не в специальном кресле, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Водителям напомнили, что жизни детей и свои собственные в их руках.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.