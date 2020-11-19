За два дня в Саратове остановили десять машин с детьми не в автокреслах

Госавтоинспекция Саратова подвела итоги операции «Пристегнись».
- За 17 и 18 ноября инспекторы выявили 79 водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. Также десять протоколов было составлено за то, что детей перевозили не в специальном кресле, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Водителям напомнили, что жизни детей и свои собственные в их руках.
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