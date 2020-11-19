В Саратовской области изменят время, когда запрещено шуметь

В Саратове изменится режим тишины, сдвигаются его временные рамки.

Такие поправки в областное законодательство утвердили депутаты областной думы на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Окончательное решение будет принято на заседании областной думы.

В зонах рекреационного назначения (парки) в общественно-деловых зонах запретят шуметь с 21:00 до 9:00 четыре дня в неделю — с понедельника по четверг. В пятницу, субботу, воскресенье, а также во время нерабочих праздничных дней громко кричать, включать музыку и штробить стены можно с 23:00 до 10:00.

Режим тишины в жилых зонах должен соблюдаться ежедневно с 21:00 до 8:00.

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