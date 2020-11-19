Роспотребнадзор призвал саратовские магазины проверять поставщиков

На круглом столе обсудили качество и безопасность продукции Фото: Александр Уриевский

В Саратове утром 19 ноября состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню качества.

Мероприятие прошло в пресс-центре «КП-Саратов», участие в нем приняли представители ФГУ «Саратовский ЦСМ имени Дубовикова», регионального Роспотребнадзора, министерства промышленности и энергетики, министерства сельского хозяйства, а также ООО «Саратоворгсинтез».

Елена Суслова, начальник отдела стандартизации сертификации и оптимизации бизнеса ООО «Саратоворгсинтез» Фото: Александр Уриевский

В России уже несколько лет действует Национальная система сертификации. В Саратове лаборатория Росреестра уполномочена проводить испытания продукции и выдавать заключения о ее соответствии национальным требованиям качества.

По словам Вадима Рудольфа, начальника отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова», Национальная система сертификации позволяет повысить доверие потребителей к товарам.

Вадим Рудольф, начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» Фото: Александр Уриевский

Олег Козлов, начальник отдела пищевой промышленности и развития инфраструктуры министерства сельского хозяйства, с ним согласен. Рынок перенасыщен, поэтому потребители предпочитают качественные товары.

Елена Никонова, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора, отметила, что существует государственный информационный ресурс защиты прав потребителей. Она рекомендовала всем организациям торговли перед тем, как заключить договор на поставку товаров, свериться с ним, чтобы понять, какие производители допускают нарушения.

По ее словам, за девять месяцев 2020 года специалисты забраковали и изъяли из оборота примерно 600 кг товаров: мяса, рыбы, молочной продукции.

Олег Козлов, начальник отдела пищевой промышленности и развития инфраструктуры министерства сельского хозяйства и Елена Никонова, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора Фото: Александр Уриевский

Присутствовавший на круглом столе Александр Изтлеуов, начальник управления химической, мебельной, легкой промышленности и промышленного производства строительных материалов министерства промышленности и энергетики, сообщил, что в регионе работают промышленные предприятия по многим направлениям. В числе тех, кто выпускает продукцию высокого качества, он назвал ООО «Саратоворгсинтез».

Александр Изтлеуов, начальник управления химической, мебельной, легкой промышленности и промышленного производства строительных материалов министерства промышленности и энергетики Фото: Александр Уриевский

Елена Суслова, начальник отдела стандартизации сертификации и оптимизации бизнеса ООО «Саратоворгсинтез», отметила, что безопасности продукции на предприятии уделяется самое первостепенное значение. Компания была одной из первых в регионе сертифицирована по международным стандартам.

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