За сутки в Саратовской области сгорели три частных дома

В Саратовской области за сутки, 18 ноября, сгорели три частных дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, один из пожаров случился днем в селе Терса Вольского района.

Там горел деревянный дом. Площадь пожара составила 60 кв. м. Предполагается, что он начался из-за неправильной эксплуатации печи.

Тушить жилище выезжали девять человек на двух машинах.

В 18:07 на возгорание в поселке Октябрьский Лысогорского района поехали двое огнеборцев и одна единица техники. Площадь пожара составила 88 кв. м. Двухквартирный частный дом сгорел, по предварительным данным, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Поздним вечером, в 23:53, пожарные поехали тушить деревянное жилище в селе Шило-Голицино Ртищевского района. Дом выгорел на 40 кв. м из-за неправильной эксплуатации печи. Его тушили семь человек и две единицы техники.

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