В Саратовской области предпочитают покупать трехлетние авто вместо новых

На рынке стали чаще выбирать авто до трех лет Фото: Дмитрий БРУШКО

Продажи подержанных автомобилей в возрасте до трех лет в Саратовской области выросли по итогам III квартала 2020 года на 75% по сравнению с предыдущим кварталом и на 29% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит сайт объявлений «Авито» на основе анализа активности пользователей. Такая тенденция заметна и по стране в целом — машины на вторичном авторынке покупали на 63% чаще, чем во II квартале, и на 19% чаще, чем год назад.

Отчасти, как считают эксперты сайта, это связано с дефицитом новых автомобилей в салонах.

При этом они отмечают, что машины до трех лет стоят заметно дороже, чем более возрастные авто. В Саратовской области средняя цена автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в III квартале этого года составила 700 000 рублей. Это на 11% больше, чем в прошлом году, и на 2% больше, чем в предыдущем квартале.

Средняя стоимость автомобиля в возрасте до трех лет в стране в III квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 799 тыс. рублей.