Саратовец на съемной квартире занялся сексом с двумя несовершеннолетними подругами

В Саратове будут судить 38-летнего мужчину, обвиняемого в педофилии.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям: половое сношение с несовершеннолетним, развратные действия, иные действия сексуального характера.
Следствие считает, что мужчина совратил 15-летнюю сестру своего приятеля. 28 апреля девочка с 13-летней подругой приехала к нему в гости на съемную квартиру в Ленинском районе. Там они занялись сексом, причем младшая из девочек не могла осознавать значения происходящего в силу юного возраста.
В это время родители девочек обратились в полицию, сообщив о безвестном исчезновении детей. Правоохранители нашли их, а также узнали, чем они занимались. После этого материалы проверки были переданы в СУ СКР.
Мужчине грозит в общей сложности до 27 лет лишения свободы, если учитывать максимальное наказание по каждой из статей.
Дело направлено в суд.
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