Начальник ГУ МВД по Саратовской области Трифонов ответит на вопросы граждан

Сегодня, 19 ноября, начальник ГУ МВД России по Саратовской области Николай Трифонов проведет прямую линию.

Как сообщили «КП-Саратов» в главке, генерал-лейтенант полиции ответит на вопросы граждан. Также в прямой линии поучаствуют руководители служб и подразделений регионального ГУ МВД России, а также начальники территориальных органов МВД России на районном уровне.

Жители области могут озвучить свои вопросы по телефону 8 (8452) 99-56-50 с 15:00. Прямая линия продлится около полутора часов.

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