Приставы вынудили жителя Дергачевского района отдать 30 тыс. рублей штрафа за нетрезвую езду

Суд признал 29-летнего жителя Дергачевского района виновным в нетрезвой езде и в том, что он давал сесть за руль пьяному человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, его оштрафовали на 30 тыс. рублей и запретили приближаться к рулю автомобиля на ближайшие год и семь месяцев.

На мужчину завели исполнительное производство. Ему объяснили, что будет, если не отдать деньги.

Должник решил не дожидаться принудительных мер и сам выплатил штраф полностью.

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