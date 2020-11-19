В Ленинском районе ожидается крупное отключение воды

В Ленинском районе Саратова во вторник, 24 ноября, ожидается крупное отключение холодного водоснабжения.

- Ограничения будут в связи с вводом в эксплуатацию нового участка магистрального водопровода по улицам Шехурдина и 2-я Прокатная. Они продлятся с 05:00 до полуночи, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воды не будет на ВСО-Трофимовском-2, станции Трофимовский-2, в частных домах по улице Керамическая, на Московском шоссе, 1, 3, 4, 4в, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, Керамической, 3, 6, 13а, 14, Моторной, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19.

В течение двух суток после включения водоснабжения пить ее можно только в кипяченом виде.

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