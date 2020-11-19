Психбольной мужчина в Саратове воткнул брату в лицо нож

В Ленинском районе Саратова завершено расследование в отношении 47-летнего местного жителя. Он якобы в состоянии невменяемости совершил покушение на убийство 41-летнего брата.

- По данным следствия, оба 17 февраля 2020 года были у себя в квартире на улице Гвардейская. Около 22:30 старший из братьев на кухне схватил нож, начал размахивать перед младшим и ударил им в левую часть лица. После этого взял металлический ковш и им стукнул по голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Раненый выбежал из жилища. В больнице ему диагностировали ушиблено-рваную рану в теменно-височной области головы, резаную рану в левой щеки. Причем рубцы являются стойкими и обезобразили лицо.

Злоумышленнику провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая заключила, что он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Дело направлено в суд с утвержденным прокурором постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

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