В Энгельсе недовольный пациент сообщил в больницу о заложенной бомбе

В Саратовской области вынесен приговор 49-летнему телефонному террористу.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он сообщил о минировании Энгельсской городской клинической больницы №1.

Установлено, что мужчина разозлился на персонал больницы из-за получения справки. Поэтому 6 сентября он позвонил по экстренному номеру и сообщил, что под один из припаркованных рядом с учреждением автомобилей заложено взрывное устройство.

В больницу приехали экстренные службы, территория была оцеплена и осмотрена. Бомбы не обнаружено.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселение на год.

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