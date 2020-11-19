За сутки еще 235 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

В Саратовской области коронавирусом заразились 235 человек, это пока что самое большое количество выявленных случаев за сутки в регионе.

На 19 ноября общее количество инфицированных в области составило 24 469 человек, а выздоровевших — 18 199. За сутки вылечились 414 пациентов.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 112, Энгельсском районе — 18 и Балаковском — 11. В Балашовском за сутки заразились восемь человек, в Вольском — семь. Еще в 25 районах — по шесть и менее случаев.

В основном заболевали коронавирусом контактным путем — 209 человек, у остальных 29 источник заражения неизвестен.

С пневмонией инфекция протекает у 170 пациентов, с признаками ОРВИ — у 38, бессимптомно — у 27.

За сутки выявлено 19 заразившихся детей до 14 лет, четверых в возрасте от 15 до 17 лет и 88 людей старше 60 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.