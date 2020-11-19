Отключена вода на улицах двух районов Саратова

Несколько улиц в разных районах Саратова 19 ноября остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», повреждены водоводы на Новой 9-й Линии в Заводском районе и по улице Островского — в Ленинском.
В связи с этим воду на Новой 9 линии, улицах Островского, Крылова и Панфилова отключили до восьми вечера.
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