Отключена вода на улицах двух районов Саратова

Несколько улиц в разных районах Саратова 19 ноября остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», повреждены водоводы на Новой 9-й Линии в Заводском районе и по улице Островского — в Ленинском.

В связи с этим воду на Новой 9 линии, улицах Островского, Крылова и Панфилова отключили до восьми вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.