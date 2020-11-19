В Саратове насмерть разбился водитель «Гранты»

В Саратове случилось смертельное ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вчера вечером, 18 ноября, случилось смертельное ДТП.

- По предварительным данным, в 22:00 напротив дома №181 по улице Чапаева 64-летний водитель «Лады Гранта» врезался в металлическое ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Мужчина скончался.

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