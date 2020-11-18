Правительство области просчитает строительство домов для медработников онкологического центра и противотуберкулёзного диспансера

В 2021 году должно начаться строительство жилых домов для медработников нового онкологического центра и противотуберкулёзного диспансера - так было решено на совещании, которое провёл губернатор Валерий Радаев в среду, 18 ноября.

Строительство трёх крупных соцобъектов в областном центре послужило основной темой, совещания, на котором присутствовали председатель правительства области Роман Бусаргин, руководители минстроя и комитета по реализации инвестпроектов, проектных организаций.

На совещании губернатор озвучил, что до конца 2021 года должно завершиться строительство таких дорогостоящих проектов, как поликлиника в поселке Юбилейный, дом для работников новой инфекционной больницы в поселке Елшанка и ФОК «Газовик» в поселке Солнечный-2. Для того, чтобы ускорить процесс строительства ФОК «Газовик» необходимо с 1 января 2021 года передать объект в региональную собственность от «Газпрома».

Депутат Госдумы РФ Николай Панков также принимает активное участие в проектных работах по строительству поликлиники в поселке Юбилейный, рассчитанной на 500 посещений. На строительство объекта планируется затратить 550 млн. рублей.

Валерий Радаев отметил, что сейчас необходимо подготовить проектную документацию, а также организовать конкурсные процедуры.

Для медработников новой инфекционной больницы планируется также до конца 2021 года завершить строительство трёх 8-этажных домов в поселке Елшанка на 192 квартиры, для которых, на данном этапе, формируются земельные участки.