Погода в Саратове 19 ноября 2020 года: будет морозно и ветрено

В Саратовской области ожидается морозный четверг.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра днем во время максимального прогрева покажет -2... -5 градусов. Утром будет заметно холоднее.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с, но при порывах — до 13 м/с.

Осадков не ожидается, небо будет ясным с облаками. Зато утром возможен туман.

На дорогах может быть скользко, автомобилистам следует проявлять повышенную осторожность.

В предыдущие годы в этот день было заметно теплее, столбик термометра показывал плюсовую температуру.

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