Саратовец забил человека до смерти из мести за бывшую сожительницу

Мужчина прибежал в чужую квартиру, чтобы разобраться с обидчиком бывшей сожительницы Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 49-летнему ранее судимому мужчине.

По версии следствия, около двух часов ночи 15 ноября к нему домой прибежал сын бывшей сожительницы и сообщил, что женщину избили, когда она была в компании друзей. Мужчина отправился туда, чтобы разобраться.

Потерпевший спал на диване Фото: СУ СКР по Саратовской области

По указанному адресу он нашел свою бывшую сожительницу и потребовал указать того, кто ее избил. Женщина заявила, что это спящий на диване 38-летний мужчина.

Злоумышленник начал бить того пакетом с бутылками, потом ногой по груди и голове. Остальные гости выгнали агрессора, а потом сообщили о смерти приятеля в полицию.

Сейчас мужчина задержан и полностью признал вину.

Мужчина был человека ногами и пакетом с бутылками Фото: СУ СКР по Саратовской области

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