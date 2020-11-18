В условиях пандемии коронавируса Саратовская областная станция переливания крови функционирует в прежнем режиме - сообщил 18 ноября главный врач станции, Евгений Аверьянов губернатору Валерию Радаеву во время видеоконференции.

Благодаря эффективной работе станции крови и сформированной базе постоянных доноров, медучреждения региона не испытывают дефицита в поставках крови. Количество доноров не снизилось с начала пандемии - в настоящий момент станция крови принимает стабильно 70-80 доноров в день, в основном, постоянных.

Евгений Аверьянов также подчеркнул, что станция крови сотрудничает с НКО и волонтёрами для привлечения новых доноров.

Несмотря на бесперебойную работу станции во время пандемии, вирус внёс свои коррективы в ее деятельность. Как и во всех учреждениях, работа совершается с учетом требований Роспотребнадзора - доноры и сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.