В Балакове двое подростков украли у приятеля Sony PlayStation и разбили его плазменный телевизор

В Балакове Саратовской области двух подростков подозревают в краже из чужой квартиры.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 15 и 17-летних юношей возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 29 августа трое несовершеннолетних жителей Балакова гуляли по городу и решили зайти к своему другу на улицу Волжская. Однако его не было дома, но мальчики захотели сами в этом убедиться — и двое из них заглянули в квартиру через окно. А потом решили обокрасть ее. Так как она располагалась на первом этаже, то 17-летний подсадил 15-летнего.

Мальчик решил забрать из пустующей квартиры портативную игровую консоль марки «Sony PlayStation PSP 3008». Он передал ее другу в окно. Затем ему приглянулся плазменный телевизор, но тот не пролез в оконный проем. Подросток не удержал его в руках и разбил. После этого юные злоумышленники сбежали.

Полицейским удалось установить личности похитителей и изъять приставку. Расследование продолжается.

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