В Генеральском и на Шумейке продолжают выявлять незарегистрированные коттеджи

В Саратове и Энгельсе продолжаются рейды по объектам недвижимости, которые построены, но не поставлены на учет. Таким образом правительства региона планирует увеличить налоговые поступления. В Энгельсском районе проверяются земельные участки в Красном Яре, Генеральском и Шумейке. Только за 18 ноября было обследовано 12 участков, на четырех из них обнаружены жилые дома, проходящие по документам как объект незавершенного строительства.

- Проведены профилактические рейды в организациях по выявлению неформальной занятости. В Саратове выявили 36 работодателей, из которых 22 уже заключили трудовые договоры с 60 сотрудниками. В Энгельсе неоформленные работники выявлены в 2 организациях из 7 проверенных, - сообщил председатель правительства Роман Бусаргин в своем Инстаграм по итогам заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов и борьбе с неформальной занятостью.