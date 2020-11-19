Для двух сел Балтайского района установлен новый ФАП

В новом Балтайском фельдшерско-акушерском пункте будут получать доврачебную помощь более 1 тыс. жителей поселков Царевщина и Большие Озёрки

В новом ФАПе есть кабинет приема пациентов, процедурный и смотровой кабинеты, санитарные помещения, комната для медицинского персонала. Ширина дверных проемов в кабинетах, да и сам вход в ФАП рассчитаны на прием больных с ограниченными возможностями передвижения.

ФАП возведен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», реализация которого осуществляется по территории всей России по инициативе главы государства Владимира Путина. Только в этом году на территории Саратовской области установлено 34 новых современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов — в селах и поселках региона, где данные объекты либо отсутствовали, либо находились в аварийном состоянии. В будущем эта работа будет продолжена.

В арсенале новых фельдшерско-акушерских пунктов имеются аппараты для снятия электрокардиограммы, оснащенные функцией первичного анализа полученных данных, экспресс-анализаторы количества холестерина и сахара в крови, пульсоксиметр и другое медицинское оборудование.

Что особенно важно для врачей и пациентов, все оборудование мобильно, и есть возможность осуществлять диагностику заболевания на дому у пациента. Теперь жители смогут получать медицинскую помощь в отдельном специализированном здании, обеспеченным центральным водоснабжением и канализацией.