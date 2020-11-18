По Марксовскому району теперь будет разъезжать «поликлиника на колесах»

В Марксовском районе теперь появилась «поликлиника на колесах».

- Передвижной комплекс с необходимой аппаратурой для прохождения диспансеризации и ранней диагностики заболеваний получила Марксовская районная больница по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Медкомплекс на базе автомобиля ГАЗ оснащен клинико-диагностической лабораторией, аппаратами ЭКГ и УЗИ. За один выезд обследоваться могут до 40 человек. Те, кто не могут позволить себе дальние поездки в районную больницу.

Первыми обследовались жители села Яблоня, что в 90 км от Маркса.

Напомним, в 2020 году по нацпроекту Саратовская область приобрела семь подобных «поликлиник» на колесах. Их направили в различные районные больницы.

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