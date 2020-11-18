Экспорт товаров из Саратовской области в зарубежье снизился

Последствия для экономики из-за коронавируса отразились на экспорте товаров в зарубежье из Саратовской области. По итогам девяти месяцев 2020 года, согласно данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот региона составил 1,5 млрд долларов США и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 47,7 млн. При этом экспорт снизился почти на 19 млн долларов, на 1,9%, и составил 966 млн долларов США. Такие данные привел 18 ноября в докладе на заседании комитета по инвестполитике Саратовской областной думы министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

Больше всего из Саратовской области покупают продукцию химической промышленности, каучук — 43,7% экспорта, продовольствие и сырье — 24,9%, продукцию машиностроения — 12,5%, металлы и изделия из них — 10,1%

В денежном эквиваленте больше всего продукции из Саратовской области уходит в Турцию и Латвию. В основном это агрохимия.

Архипов отметил, что к цифрам учета саратовской таможни есть вопросы. По ряду продукции отчет об экспорте превышает объемы производства в регионе.

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