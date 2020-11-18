Саратовская область берет кредит на 6 млрд рублей

Саратовская область намерена взять кредиты на общую сумму 6 млрд рублей.

Соответствующее извещение о проведении электронных аукционов размещено сегодня, 18 ноября.

Начальная ставка составляет 5,25% годовых, а срок пользования — 15 месяцев. Заявки можно подавать до 16 часов 27 ноября, а сами аукционы пройдут 1 декабря.

Предыдущие аукционы на аналогичных условиях не состоялись.

- Средства намечено направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокой процентной ставкой, — говорится в сообщении министерства финансов области.

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