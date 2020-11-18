Горячие линии по социальной и психологической помощи в Саратове приняли 25 тысяч обращений

Горячие линии по вопросам социальной поддержки и психологической помощи Саратовской области приняли в 2020 году 25 тыс. обращений.

- Граждане интересовались условиями назначения детских пособий и выплат, порядком и условиями оформления социальных услуг, режимом работы социозащитных учреждений, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Минтруд принял больше всего обращений из 25 тыс. — 13,8 тыс. Еще 7,3 тыс. звонков поступило в комплексные центры соцобслуживания, а 4 тыс. саратовцев позвонили на бесплатный и круглосуточный телефон доверия.

Также 5,4 тыс. жителей региона получили социально-бытовые услуги. Работники приносили пенсионерам на дом продукты, лекарства, оплачивали услуги ЖКХ.

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